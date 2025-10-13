EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 Sınıfı Açıklandı

Ernst&Young, (EY) kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik eden ve kadınların girişimlerini uluslararası pazarlara açılma yolunda destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın 2025 sınıfına katılmaya hak kazanan 10 girişimciyi açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa katılmaya hak kazanan girişimciler, EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 kapsamında, EY'ın eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve güçlü küresel ağından faydalanarak işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı elde edecek.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu'nun, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay'ın ve Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu'nun yer aldığı önemli iş insanlarından oluşan bağımsız jüri tarafından seçilerek EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmaya hak kazanan girişimciler, küresel çapta düzenlenecek programa dahil olacaklar.

Program ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına, iş ve liderlik stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortaklıklarını, özel sermaye kaynaklarını belirlemeye destek olan geniş profesyonel ağlara dahil olma, yatırımcılar nezdinde kurumsal görünürlüklerini artırma gibi konularda destek sağlamış olacak.

Katılımcılar pazar lideri olma yeteneklerini güçlendirecek

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programa seçilen kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri prestijli bir ağa da katılma fırsatı elde edecek.

Seçilen kadın girişimciler EY'ın geniş ve kapsamlı kaynaklarına erişerek, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme, pazar lideri olma yeteneklerini güçlendirme ve rekabet avantajı elde etme imkanına sahip olacak.

Program, kadın girişimcileri alanlarında öne çıkararak, eğitim, birebir mentörlük desteği, 60 ülkede 1000'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğun bir parçası olma gibi birçok alanda fırsat sağlayacak.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 sınıfına Pasta Bonatelli Kurucusu Buse Tellioğlu Altındiş, KEBO kurucu ortağı Çiğdem Kıral, Karma Films kurucusu Diloy Gülün, BEE Company Üst Yöneticisi (CEO) Eda Zaloğlu, GCE Metal kurucusu Fatma Gülşah Demirsoy, İlkim Makina Genel Müdürü İlkim Asiye Ünlü, Krijen kurucu ortağı İpek Karagöz, İdeteks kurucu ortağı Jale Tuncel, Virgosol Kurucu Ortağı Özgür Arzu Barbaros ve Literatür Kimya kurucu ortağı Özlem Ural katılmaya hak kazandı.

Kadın girişimcilere kapsamlı katkı sağlamak hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, iş dünyasında girişimci kadınların finansman, üretim, pazarlama ve sürdürülebilir büyüme gibi birçok zorlu iş sürecini aynı anda yöneterek başarıya ulaşmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti.

Belviso, bu süreçte gerekli kaynaklara erişim ve stratejik yönlendirme noktasında çoğu zaman desteğe ihtiyaç duyulabildiğini vurguladı.

Bununla birlikte, etkin yönetim ve liderlik becerilerini en verimli şekilde kullanmanın da büyük önem taşıdığını aktaran Belviso, şunları kaydetti:

"Programımız dahilinde sunduğumuz eğitim, mentörlük, iş geliştirme fırsatları, güçlü profesyonel ağ ve EY'ın geniş kaynakları aracılığıyla girişimci kadınların yönetimsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Programımızda yer alan eğitimlerle katılımcıların, hukuk, vergi, finans, teknoloji, kurumsal strateji ve iletişim gibi iş dünyasının temel alanlarında bilgi ve donanımlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, girişimlerini uluslararası arenaya taşımaları, küresel rekabet güçlerini artırmaları için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 sınıfımıza seçilen tüm girişimci kadınları gönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."