Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Vergi kanununda yapılması planlanan yeni düzenlemeyle konut kiralarına yüzde 20 oranında stopaj kesintisi getirilecek. Bu adımla "elden kira" dönemi sona erecek. Meclis'e sunulacak yasa teklifine göre ev sahipleri kiralarını yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebilecek ve bu gelirler üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılacak. Düzenlemeyle birlikte devlet kira gelirlerinin tamamını kayıt altına almayı hedefliyor.

EMEKLİLER İÇİN MUAFİYET DEVAM EDECEK

Emekliler için mevcut muafiyetin devam edeceği bildirildi. Tek geliri sosyal güvenlik maaşı olan emekliler, kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri gelir 47 bin lirayı aşmadığı sürece stopajdan muaf tutulacak. Ancak kiraların elden alınması durumunda, eksik kalan vergilerle birlikte ceza ve faiz de ev sahibinden tahsil edilecek.

KİRALARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

Yeni düzenleme, kira gelirinin önemli bir kısmının vergiye gitmesi nedeniyle ev sahiplerinin kira bedellerini artırmasına yol açabilir. Uzmanlara göre bu durum, kiralarda artışa neden olabileceği gibi, konutun yatırım aracı olarak cazibesini de azaltabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelecek hafta 11. Yargı Paketi'ni görüşmesi beklenirken, ev sahiplerine ilişkin stopaj düzenlemesinin önümüzdeki ay Meclis gündemine alınması planlanıyor.