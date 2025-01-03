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Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ocak ayı kira zammı oranındaki üst sınır belirlendi. Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve aralık ayı enflasyonunun açıklanması sonucunda, konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı yüzde 58,51 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Zam oranı yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINDA YENİ DÖNEM

İlan platformlarında yayınlanan kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.

YETKİSİ OLMAYAN YAYINLAYAMAYACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde ilanlar artık yalnızca taşınmaz yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayınlanabilecek. Mevcut ilanların ise süresi dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayınlanamayacağı açıklandı.

EİDS NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi geliştirildi. Sistem, ilan platformlarında taşınmaz sahipliği ve yetki kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kiradaki emekliye % 12 , % 16 maaş zammı , kirada oturduğu evin krrasına % 58 zam.Ne diyeyim ,...

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Haber Yorumlarısadece kadir:

BİR TANE EKONOMİST DEVLET YÖNETİCİSİ ÇIKIP DEMİYOR Kİ BU NASIL HESAP KİTAP.. ASGERİ ÜCRETE %30 , EMEKLİYE %15 , MEMURA %11, VERGİ VE HARÇLARA %44 ZAM, KİRA ORANINA %58 ZAM, SONRA ÇIK DE Kİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ. ULAN BU MATEMATİK HESABINA İLKOKUL 3. SINIFTA OKUYAN YENEĞİM BİLE DALGA GEÇİYOR.

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Haber YorumlarıAhmet Enes Görmez:

Enflasyon yüzde 44 iken kira artış oranı neye göre 58 oluyor ? benim sözleşmemde kira artış oranı ÜFE/TÜFE endeksine göre artırılır yazıyor peki öyleyse neyi baz almak gerekiyor ?

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Siz nasıl olursanız sizin idarecileriniz de öyle olur. (Siz) nasılsanız öyle idare edilirsiniz” (Keşfü'l- Hafa, 2:311) #hadis

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

kira artış oranı yüzde 58 olduğuna göre emekliye yüzde 29 verilmesi gerekiyor ama adalet nerede

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

%30 asgari ücrete zam ama kiralara % 58 bu neyin kafası. Neyiniz varsa görün diyorlar

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

ne oran var ne orantı.... düşman ...... ne diyen gari

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Haber YorumlarıHadi Sat:

Allah sizi bildiği yapsın ıslah etsin erken seçim yapmak için yapıyorlar sanki

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Haber YorumlarıRevolver:

yeryüzünde yapılabilecek bütün yanlışları yaptılar.. bir iktidarın devrilmesi için daha nasıl bir yanlış yapmasını bekliyorsunuz?

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Haber YorumlarıALİ BEY:

ÜSTÜ KAPALI 2025 EMEKLİLER YILI İLAN ETTİLER GALİBA.

Yorum Beğen14
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