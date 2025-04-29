Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık tarafından 16 firma ile yapılacak anlaşmaya göre; yeni evlenenler için mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında özel indirimler yapılacak. Bu kapsamda 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İndirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerin, ev kurma süreçlerine destek olduklarını, bu kapsamda 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını duyurdu.

"ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAĞIZ"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, "16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla bugün (Çarşamba) düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İL İSTANBUL

8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Şimdiye kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk için bu oran 88 bin 982 başvuru sayısı ile yüzde 31, üçüncü çocuk için ise 51 bin 843 başvuru sayısı ile yüzde 18. Bunun yanı sıra 3'ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa takip etti" şeklinde konuştu.

"ÖDEMELER ANNELER GÜNÜ'NDE HESAPLARDA OLACAK"

Ödemelerin Anneler Günü'nde hesaplarda olacağını belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek. Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıArarat Arat:

kim bilir anlaşma imzalayacakları o yandaş firmalara arkadan neler verecekler

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

kendileri sebep oldukları pisliği kendileri temizlemeye çalışıyorlar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Tamam millti aptal yerine koyuyorsunuz bari alay etmeyin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınf6h7ffwv9:

ne komik durumdayız Allah sonumuzu hayırlı kılsın inşallah

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCesur:

Bu onaltı firma indirim uygulayabiliyorsa ve buna rağmen kar ediyorsa bunu neden sadece yeni evlenenler için yapıyor.Bunu tüm tüketici için yapsa olmuyormu.Buradan anlaşılıyorki firmalar anlaşıp tüketicilere yüksek karlarla satış yaptığı.Ve bir bakan madem devreye girip evleneceklere indirim yaptırabiliyorsa bu bakan bütün halkın bakanı ve bunu tüm halkı içinde istemeli.Bu protokolle firma az kar yapacak. Oysa normalde yapması gereken kar bu olmalı ama hesap sorulmadığı denetimlerin olmadığı bir ortamda herkes başına buyruk davranmaya devam ediyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.