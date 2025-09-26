EUROGIA Topluluğu, Yenilenebilir Enerji İçin İstanbul'da Bir Araya Geldi

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik çok uluslu iş birliklerini desteklemek ve fikirlerin teoriden uygulamaya taşınmasını sağlamak amacıyla EUROGIA topluluğunun Enerjisa Enerji ev sahipliğinde düzenlediği "Proje Sunum Günü" sanayi, akademi ve araştırma dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi.

Avrupa Birliği tarafından yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için oluşturulan EUREKA çatısı altında enerji alanında AR-GE faaliyetlerini sürdüren EUROGIA topluluğunun toplantısı, Sabancı Center'da düzenlendi.

Sanayi, üniversite ve araştırma kurumlarının temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte, düşük karbon teknolojilerine odaklanılarak fikirlerin teoriden uygulamaya taşınmasını sağlayan bir platform oluşturulması hedeflendi.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve EUROGIA Başkanı Murat Pınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, EUROGIA'nın düşük karbon teknolojilerine odaklanan bir küme olarak yenilikçi projelerin önünü açtığını, sanayi, üniversite ve araştırma kurumlarını aynı çatı altında buluşturarak çok uluslu iş birliklerini desteklediğini dile getirdi.

Etkinlikten çıkan fikirlerin, teoriden enerji sektörünün gerçekliğine dönüşerek Türkiye'ye ve dünyaya değer katacağını belirten Pınar, "Bu etkinlik proje önerilerinin ötesinde, EUROGIA'nın 2030 hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerji teknolojileriyle şekillenen, daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir dünyanın önemli kilometre taşlarını temsil ediyor." dedi.

Pınar, iklim değişikliğinin en büyük sorumlularından olan enerji sektörünün çözümde de öncü olması gerektiğine işaret ederek EUROGIA ve EUREKA çatısı altında bu dönüşümün parçası olduklarını vurguladı.

Son 200 yıldaki savaşların temelinde enerji kaynaklarının bulunduğunu, bugün ise enerji bağımlılığının ortak çözümlere dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Pınar, "Sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Doğaya sorumluluğumuz var. Bu dünya içerisindeki bütün canlılara karşı sorumluluğumuz var ve tek başına 'biz sadece enerjiyi insanlık için kullanıyoruz' demek yeterli değil artık." değerlendirmesinde bulundu.