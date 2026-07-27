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ETSO'dan büyük başarı: 5 yıldızlı akredite oda statüsüne yükseldi

ETSO'dan büyük başarı: 5 yıldızlı akredite oda statüsüne yükseldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'nde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), TOBB Akreditasyon Sistemi denetimini başarıyla geçerek '5 Yıldızlı Akredite Oda' statüsüne yükseldi. ETSO, bu başarıyla üyelerine uluslararası standartlarda kaliteli hizmet sunma ve kurumsal kapasitesini güçlendirme hedefini tescillemiş oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen "TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni"nde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), önemli bir derece elde etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında yürütülen denetim ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ETSO, "5 Yıldızlı Akredite Oda" statüsüne yükseldi.

TOBB Akreditasyon Sistemi; üyelere uluslararası standartlarda hizmet sunulmasını, oda ve borsalarda hizmet kalitesinin artırılmasını, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir yönetim anlayışının geliştirilmesini amaçlıyor. ETSO, elde ettiği bu başarıyla üyelerine kaliteli, etkin ve sürekli gelişimi esas alan hizmet anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu.

TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'ne; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile ETSO Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Muhammed Hanifi Daşcı katıldı.

ETSO, kurumsal mükemmellik anlayışı doğrultusunda hizmet kalitesini daha da ileri taşımak ve Erzurum iş dünyasına en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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