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ETSO'nun "Yeni Ufuklar" vizyonu Japonya temaslarıyla devam ediyor

ETSO'nun 'Yeni Ufuklar' vizyonu Japonya temaslarıyla devam ediyor
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 40 üyesiyle Japonya’da ikili iş görüşmelerine başladı. Heyet, Osaka’daki fuara katılıp Tokyo’da ticari temaslarda bulunacak.

"Yeni Ufuklar, Küresel Pazarlar ve Yeni Teknolojiler" vizyonuyla yola çıkan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 40 üyesiyle birlikte Japonya temaslarına başladı.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle hazırlanan iş güdümlü programlar kapsamında; Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere ve Rusya'nın ardından beşinci durak olan Japonya'da ikili iş görüşmelerine (B2B) start verildi. ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Selim Barakalı başkanlığındaki heyet, uluslararası pazarlarda ticaret ve diplomasi köprülerini güçlendirmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor. Japonya programı çerçevesinde Erzurumlu iş insanları, Osaka'da düzenlenen uluslararası fuara katılım sağlayarak sektörel yenilikleri yerinde inceleyecek. Programın devamında heyet, Tokyo'da ticari ve saha gezileri düzenleyip Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

Başkan Özakalın: "Üretim Potansiyelimize İvme Kazandıracak"

Japonya temaslarını değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, programın şehrin ihracat hedefleri açısından önemine değindi. Başkan Özakalın, "Erzurum'un ihracat kapasitesini artırmak ve üyelerimizi küresel pazarlarla buluşturmak amacıyla yürüttüğümüz vizyoner çalışmalarımız Japonya programımızla devam ediyor. Üyelerimizin yeni teknolojileri yerinde incelemesi ve uluslararası alanda güçlü ticari bağlar kurması, şehrimizin üretim potansiyeline önemli bir ivme kazandıracaktır. Heyetimize verimli bir program diliyor, atılan bu adımların şehrimiz ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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