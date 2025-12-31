Haberler

ETSO'da yılın son Meclis Toplantısı

Güncelleme:
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kent ekonomisine katkılar ve gelecekteki faaliyetler değerlendirilerek bütçe izleme raporu kabul edildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Gökhan Yılmaz başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından; Aralık ayı mizanı ile bütçe izleme raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde kent ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Aralık ayı faaliyetleri ile 2025 yılı Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmeleri meclis üyeleriyle paylaştı. 2025 yılında gerçekleştirilen; Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında işletme ziyaretleri, TOBB Erzurum Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile İŞKUR ortaklığında eğitim programı, Erzurum Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan ve Dilucu GTİ Müdürü Çetin Özarslan'a ziyaret, Nahçıvan ve Azerbaycan temasları, Haydar Aliyev anma programı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yetkilileri ve T.C. Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya ziyaret, 2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu, "Erzurum'un Tarihi Söyleşisi", "Tarımda Kadın Eli" Projesi iş birliği protokolü, Merkez Bankası'nın politika faizini %38'e indirmesinin piyasalara etkileri, Girişimcilik ekosistemine yönelik destekleyici çalışmalar, ETÜ Dış Paydaş Toplantısı, TOBB Erzurum GGK ve KGK Aralık ayı toplantıları, Atatürk Üniversitesi İİBF öğrencileriyle girişimcilik ve sektör buluşmaları, Dijitalleşen mali sistemde KURGAN süreci ve "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programının Ankara ayağı ve akşam yemeği başlıkları paylaşıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
