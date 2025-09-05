Etiya, Gartner'ın Yapay Zeka Raporuna Giren İlk Türk Şirketlerinden Oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark şirketlerinden Etiya, Gartner'ın yayımladığı "2025 Gartner Magic Quadrant Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu"na giren ilk Türk şirketlerinden oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketleri hizmet sağlayıcıları uygulama yetkinliği ve vizyon bütünlüğü kriterlerine göre değerlendiren Gartner, raporda, yapay zeka destekli müşteri ve iş operasyonlarını mercek altına alarak, hangi şirketlerin alanında lider, vizyoner ve yenilikçi konumda olduğuna yer verdi.

Telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektörde müşteri deneyimi odaklı çözümler geliştiren ve 30'dan fazla ülkedeki operasyonlarıyla Türkiye'nin yazılım alanında küresel öne çıkmasına katkı sunan markalardan Etiya, bu değerlendirmelerin sonucunda listede yer aldı.

Etiya Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Doğan, Etiya'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye'nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna inandıklarını belirten Doğan, "Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.