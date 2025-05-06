Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzayacak

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

ETİK Başkanı İşler: İzmir'deki Su Zammı Turizmi Tehdit Ediyor

ETİK Başkanı İşler: İzmir'deki Su Zammı Turizmi Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve atık su tarifelerine yapılan zamların İzmir turizm üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. İşler, yüksek maliyetlerin yatırımcıları bölgeden uzak tuttuğunu ifade etti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılması kararına ilişkin, "Yüksek maliyetler, girdilerdeki sürekli artışlar, bölgesel faktörler yatırımcıyı bölgeden uzak tutuyor." ifadelerini kullandı.

İşler, yazılı açıklamasında, su, atık su ve katı atık bedellerinin İzmir turizminin en ağır girdi kalemlerinden biri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim yapacağını vadederek göreve geldiğini hatırlatan İşler, "Belediye Başkanı Tugay, indirim bir yana sürekli fiyatlara bindirim yapıyor. Su fiyatlarında yüzde 100'leri bulan artışlar yetmedi, onların üzerine okkalı bir yüzde 35 daha zam yapıldı. İzmir turizminin durumu ortada. Yüksek maliyetler, girdilerdeki sürekli artışlar, bölgesel faktörler yatırımcıyı bölgeden uzak tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşler, suyun turizmin nitelikli ve sağlıklı yapılabilmesi için şart olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaliteli hizmetin ve hijyenin ana maddesi sudur. Diğer turizm kentlerimizde turizmciyi ayakta tutacak makul seviyelerde fiyatlandırma yapılmaktadır. Biz bölge turizmcileri olarak derdimizi bir türlü anlatamıyoruz ya da bizi anlamak istemiyorlar. Su fiyatları, atık su ve katı atık bedelleri her il için bellidir. İzmir'in onlar karşısındaki durumu da bellidir. Rekabet gücümüzü yok eden, gelişmemizi, yeni yatırımlar yapmamızı, daha çok turistle kentimize daha çok katkı yapmamızı engelleyen bu bedellerin gözden geçirilmesini, oteller, konaklama tesisleri için insaflı tarifeler belirlenmesini istiyoruz. İzmirli turizmcinin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmakla değil, kentine en az nüfusu kadar turist getiren ve refahını yükselten sektör olarak anılmasını istiyoruz. Bundan kentte yaşayan herkes kazançlı çıkar."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.