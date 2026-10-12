ETİD'in TAMPF bünyesine katılımı perakende ve e-ticaret temsilini güçlendirdi

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ailesine resmi olarak katıldı.

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, ETİD'in katılımı, fiziki perakende ile dijital ticaret dünyasını ortak bir platformda buluşturma açısından önem arz ediyor.

Bünyesinde Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Perakende Strateji Geliştirme Derneği (PSGD), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) gibi sektörün önde gelen yapılarını barındıran TAMPF, ETİD'in de federasyon bünyesine katılmasıyla perakende ve e-ticaret alanındaki temsil gücünü üst seviyeye taşıyor.

Tüketici alışkanlıklarının hızla dijitalleştiği ve geleneksel perakende ile dijital ticaret arasındaki sınırların giderek ortadan kalktığı bugünlerde ETİD'in katılımıyla TAMPF, geleneksel perakendeden e-ticarete uzanan geniş perakende ekosistemine rehberlik eden ve sektörün ortak sesini güçlendiren yapısını daha da genişletiyor.

Kaynak: AA