Eti Maden İşletmeleri'ne 469 Sürekli İşçi Alınacak

Eti Maden İşletmeleri'ne 469 Sürekli İşçi Alınacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelere toplam 469 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Temmuz 2025'te İŞKUR üzerinden alınacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelere 469 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne 110, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 39, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 106, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 214 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular, 7 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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