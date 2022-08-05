ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan işlem gördü Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeği törenle satıldı. Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeği törenle satıldı. Kemal köyünden üretici Ömer Göktaş, tarlasından biçtiği 2 ton ürünü ETB'ye getirdi. Ayçiçeği, salon satışında kilogramı 13 liradan ETB Meclis Üyesi Oğuz Kurban tarafından satın alındı. ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Göktaş'ı kutlayarak günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye etti. Ekonomi AA / Gökhan Balcı Edirne Ekonomi Haberler

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