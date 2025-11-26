Haberler

Et ve Süt Kurumu'ndan Fiyat Dalgalanmaları İçin Tedbir Açıklaması

Et ve Süt Kurumu'ndan Fiyat Dalgalanmaları İçin Tedbir Açıklaması
Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu, ramazan ayı öncesi ve süresince et arz güvenliğini sağlamak için tedarik planlamalarının tamamlandığını açıkladı. Fiyat dalgalanmalarına karşı regülasyon faaliyetleri sürdürülecek.

ET ve Süt Kurumu (ESK), "Yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" açıklaması yaptı.

ESK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
