Et ve Süt Kurumundan besilik hayvanların teslimat süreçlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu, üreticilere besilik hayvan teslimatında aksamalar olduğu iddialarını yalanlayarak, şu ana kadar 400 bin baş besilik hayvan teslim edildiğini ve sevkiyatın planlandığı gibi devam ettiğini duyurdu.

Et Ve Süt Kurumu (ESK), üreticilere besilik hayvanların teslimatında aksamalar olduğu iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar 9 bin 399 besicimize yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edilmiş olup sevkiyat ve teslimat süreçleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurumdan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, regülasyon faaliyetleri kapsamında üreticilere tedarik edilen besilik hayvanların teslimat süreçlerinde aksamalar yaşandığına yönelik iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuruma, 2025 yılı için 120 bin başı Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) aracılığıyla alınan başvurular olmak üzere toplam 520 bin baş besilik hayvan tedarik yetkisi verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 9 bin 399 besicimize yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edilmiş olup sevkiyat ve teslimat süreçleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. TÜKETBİR aracılığıyla teslim edilecek 31 bin baş besilik hayvan dahil olmak üzere Kurumumuzca yapılacak tüm teslimatların mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500

