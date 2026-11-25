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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kurulan Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu, ilk toplantısını ESO'da gerçekleştirdi. Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 80'inin toplantıda temsil edildiğini belirten Kesikbaş, kurulun sanayicilerin deneyim ve öngörülerini bir araya getirerek kentin rekabet gücünü artıracak öncelikleri belirleyeceğini ve bunları somut projelere dönüştürmek için çalışacağını ifade etti.

Başkan Kesikbaş, konuşmasının devamında ortak akıl ve birlik vurgusu yaparak, "Sanayicilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz, Eskişehir'i üretim ve teknoloji alanında küresel bir marka haline getirmek." dedi.

Kesikbaş, konuşmasında üretim maliyetleri, finansmana erişim ve ihracatta karlılığın korunmasına değindi. Verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çalışmalarının önemini de vurguladı.

Toplantı, kurul üyelerinin tanışmasının ardından önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı