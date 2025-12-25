Esnaf ve perakendecilerden, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması talebi

ESNAF, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, pazar günü zincir marketlerin kapalı olması yönünde mutabakata vardı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) iş birliğinde, aile yapısının güçlendirilmesi, çalışma hayatında sosyal denge ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesi amacıyla 'Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum' başlıklı çalıştay düzenlendi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ile kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'BU DÜZENLEMENİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK'

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirtti. Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını kaydetti. Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir" dedi.

'EKONOMİYİ DAHA SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURTACAKTIR'

ATO Başkanı Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti. Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkat çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir; sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır" diye konuştu.

'SEKTÖRDE KALANLARI MUHAFAZA ETMEMİZ LAZIM'

TESK Genel Başkanı Palandöken de söz konusu düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti. Palandöken, perakende sektörüne yıllarca emek verdiğini ve hakiki bakkal olduğunu dile getirerek, "Haftada bir gün tatil her seferinde arka planda kalıyor. Sektörde kalanları muhafaza etmemiz lazım. Evinin anahtarını bıraktığın mahalledeki esnafa sahip çıkmamız lazım. Perakende yasası çıkarın; enflasyonu çözmek istiyorsak, sigorta primi indirimi ve teşvik verilsin ki işverenler istihdam edebilsin. Yoksa enflasyon düşmez. Vergi sisteminde kazandığının vergisini vermeyi beklemek için önce kazanmak lazım" ifadelerini kullandı.