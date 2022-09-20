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Esnafın gözü Çataltepe'de

Ekonomi Haberleri

Esnafın gözü Çataltepe'de

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kestel'de yer alan ve 13 yıl önce temeli atılmasına rağmen hala tamamlanamayan Çataltepe BESOB Sanayi Sitesi'nin bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Orhan, "BESOB yetkilileri ile yapılan istişare sonucunda Çataltepe'nin mutlaka bitirilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe varıldı. Esnafımız dört gözle bekliyor. Ancak şu anki durumun çözüme kavuşması için siyasi parti yetkilerinin de dahil olduğu, bütün etkin kesimlerin olaya müdahil olması ve ortak akıl ile çözüme kavuşması gerekiyor. Ayrıca toplumda sanayi sitesinin tamamlanmasının uzun süre alacağı kanaati var. Küçük esnaf, şehir merkezinden çıkmanın da ekonomik olarak zor olacağını, işyeri kurma ve yer bulmada da çok zorlanacağını düşünüyor" dedi.

Orhan, küçük esnafın TEKNOSAB'a yakın yerlerde küçük sanayi sitelerinin de kurulması şeklinde talepleri olduğunu da sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şevket Orhan Kent Konseyi Kestel Bursa Ekonomi Haberler

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