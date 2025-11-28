Esnaf Temsilcisinden Eskişehir Belediyelerine 'Sağduyu' Çağrısı

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkan Adayı ve Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, son dönemde artan mali yükler, belediye uygulamaları ve denetim baskısı nedeniyle küçük esnafın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek belediyelere "Sağduyulu olun" çağrısında bulundu.

Esnaf ve sanatkârların Türkiye ekonomisinin "orta direği" olduğunu vurgulayan Arnik, "Esnaf devlete yük olmayan, aksine iş ve istihdam üreten bir kesimdir. Buna rağmen ağır mali yükler ve adaletsiz uygulamalar altında eziliyoruz," dedi.

Arnik, esnafın karşı karşıya kaldığı zorlukları; adaletsiz vergi oranları, sürekli mali denetim baskısı, online yemek platformlarının yüksek komisyonları, artan emtia fiyatları ve yüksek kira stopaj maliyetleri olarak sıraladı. Eskişehir'de ruhsatlı binlerce işletmenin, kendi kullanım alanlarına yaptıkları pergola, çardak, sundurma, otomatik tente ve açılır-kapanır cam sistemlerinin bir anda "kaçak yapı" olarak değerlendirilmesine tepki gösteren Arnik, bu uygulamayı "büyük bir haksızlık" olarak nitelendirdi.

Arnik, Türkiye'nin birçok kentinde standart kabul edilen bu hafif yapılar konusunda mevzuatta net bir düzenleme olmadığını, yargı kararlarının bile farklılık gösterdiğini belirtti. Buna rağmen Sayıştay denetimlerinin ardından Eskişehir'de binlerce esnafa faturanın kesildiğini söyledi. İşletmelerin bu sistemler nedeniyle 250 bin TL ile 3 milyon TL arasında cezalarla karşı karşıya bırakıldığını ve birçok işletmenin mahkemelik olduğunu açıkladı.

"Yılbaşına Kadar Çözüm Bulunmalı"

"Sayıştay raporlarında yıllarca işlem yapılmaması nedeniyle belediyeler uyarılmış olabilir; fakat bugün faturanın esnafa kesilmesi kabul edilemez. Bu yük sadece ekonomik değil; psikolojik olarak da esnafı yıpratıyor," diyen Arnik, yılbaşına kadar çözüm bulunamaması hâlinde Eskişehir'de binlerce işletmenin kapanma tehlikesiyle yüz yüze kalacağını dile getirdi.

Murat Arnik, son olarak Eskişehir'in üç belediye başkanına; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a seslenerek, "sağduyuya davet ediyorum" çağrısı yaptı. Ayrıca tüm milletvekillerini konuyu meclise taşımaya çağırdı ve esnafın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.