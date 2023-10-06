Eskişehirli Kuyumcu Emre Öztürk'ten Altın ve Döviz Yatırımları İçin Tavsiyeler

Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk Merkez Bankasının faiz kararının piyasaya etkilerini anlatırken, "Dolardaki düşüş biraz daha hızlanabilir. Euro'daki çıkış da dolara göre biraz da artabilir" dedi.

Eskişehirli kuyumcu esnafı Emre Öztürk, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankasının faiz yükseltmesiyle altın fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Eskişehirli kuyumcu Öztürk, vatandaşların yatırımları için biraz beklemeleri gerektiğini ifade ederek, "Özellikle altın fiyatları geçen haftayla beraber çok hızlı bir düşüşe yöneldi. Piyasadaki hareketlik gram altının düşmesiyle beraber tabi ki müşterilerde bir hareketlilik getirdi piyasaya. Ancak özellikle faiz artışı ve Dolardaki hafif bir düşüş piyasadaki hareketliliği bitirdi diyebiliriz. Çünkü altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi. Buna bağlı olarak tabi ki müşteriler altın fiyatlarının da gerilemesiyle beraber elindeki paraları birazcık daha vadeli mevduat tarafına taşımaya başladı. Çünkü vadeli mevduat tarafı faizleri, merkez bankasının artırımıyla beraber yükselmişti. Bundan dolayı şu anda Gram altın fiyatları özellikle 24 ayarda bin 650 civarında seyretmekte. Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 620 civarında düşmüş durumunda. Piyasa hareketliliği tabi önümüzdeki günlerde birazcık daha devam edecektir. Ama aşağı yönde olabilir. Özellikle şu anda altın alacak olanlara tavsiyemiz, birazcık daha beklemeleri olacaktır. Dövizdeki özellikle önümüzdeki haftalardaki faiz artışlar faiz artışları birazcık daha geri çekilmelere sebebiyet verebilir. Biz yatırım tavsiyesi olarak sadece Euro yönündü bir hareketlenme gözlene bilir diye düşünüyoruz. Buna uygun bir şekilde yatırımlarını yapabilir. Fiyatların çok değişmesi düğün sezonunda hareketliliği biraz azalttı. Kısmi hareketlilik, kısmı duraklama dönemi yaşandı. Müşteriler eskisi gibi çok altın alışverişi yapmıyorlar. Damat ve gelinler hızlı şekilde nakitte çevirebileceği şekilde alışveriş yapıyorlar. Daha çok satılan ürünler 22 ayar işçiliksiz bilezik grubu ürünler. Takı setlerinin satışı biraz daha yavaşlamaya başladı. Düğün sezonu önceki sezonlara göre biraz daha yavaş oldu diyebiliriz" dedi.

"Müşterilere dolardan ziyada Euro'ya yönelmelerini tavsiye ediyoruz"

Vatandaşlara döviz yatırımları ile ilgili uyarılarda bulunan kuyumcu Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Döviz fiyatlarında özellikle 27.40 lira civarında. Euro da 28.70 lira seviyelerinde seyrediyor. Dolardaki düşüş biraz daha hızlanabilir. Euro'daki çıkış da dolara göre biraz da artabilir. Müşterilere dolar bazlı yatırımlara biraz daha arka plana atmalarını, Euro'ya yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın açıklamaları devam edecek diye düşünüyoruz. O yüzden bunları da göz önüne alarak olası yükseliş ve düşüşlerde tasarruflarını buna göre yönlendirebilirler." - ESKİŞEHİR