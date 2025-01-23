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Eskişehir Sanayi Odası Yeşil Yakalı Akademisi Eğitim Programı Düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası Yeşil Yakalı Akademisi Eğitim Programı Düzenledi
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Eskişehir Sanayi Odası, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinin sanayiye etkilerini ele alan 'Yeşil Yakalı Akademisi' eğitim programını gerçekleştirdi. Programda, sanayicilere yeşil dönüşüm ve temiz üretim konusunda hibe ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ile üyelerine yönelik Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programını gerçekleştirdi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde ve geniş bir katılımla düzenlenen programda, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin sanayi sektöründe oluşturacağı etkiler üzerinde duruldu. Eğitim kapsamında ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşüm süreçlerine dair güncel bilgiler, özellikle ihracatçı firmaların dikkatine sunuldu.

Programın açılışında konuşan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, yeşil dönüşüm ve temiz üretim konularında ülkemizde sağlanan hibe ve destek mekanizmalarına değindi. Benli, TÜBİTAK tarafından sağlanan, üst limiti 250 bin TL'ye ulaşan ve yüzde 90 oranında hibe desteği içeren projelerden sanayicilerin yeterince yararlanmadığını ifade etti. "Sanayicilerimiz, üç farklı proje ile bu hibelerden faydalanabiliyor. Ancak, sektörlerin bu fırsatlara gösterdiği ilgi hala beklentinin altında. AB'nin yeşil dönüşüm projelerine sağladığı ciddi kaynaklar da benzer şekilde az ilgi görüyor" dedi.

Benli, ESO'nun bu süreçte üstlendiği aktif rolü vurgulayarak, "TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Yeşil Dönüşüm Mentör Kurumlarundan biri olarak, sanayicilere karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilirlik raporlaması ve benzeri alanlarda kapsamlı hizmetler sunuyoruz." dedi.

Eğitim programında ayrıca, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz katılımcılara, yeşil dönüşüm projeleri, sürdürülebilir üretim süreçleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ve SKDM uyum çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

ESO'nun yeni Yeşil Yakalı Akademisi, sanayicilere yeşil dönüşüm yolculuğunda rehberlik ederek sektörün geleceğe hazırlanmasında önemli bir adım olmayı sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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