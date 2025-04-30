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Eskişehir'in Mart Ayı Dış Ticareti: İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Eskişehir'in Mart Ayı Dış Ticareti: İhracat Azaldı, İthalat Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Eskişehir'de Mart 2025'te ihracat yüzde 0,7 azalarak 132 milyon 965 bin dolara gerilerken, ithalat yüzde 12,0 artarak 112 milyon 560 bin dolara çıktı. Türkiye genelinde ise ihracat ve ithalat artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Mart ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalarak 132 milyon 965 bin dolar, ithalat yüzde 12,0 artarak 2025 Mart ayında 112 milyon 560 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,4, ithalat ise yüzde 2,2 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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