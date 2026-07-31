Eskişehir’in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Haziran ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 26,5 artarak 154 milyon 605 bin dolar, ithalat yüzde 16,4 artarak 2026 Haziran ayında 168 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7 arttı. İthalat yüzde 23,0 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı