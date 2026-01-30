Haberler

Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 2025 Aralık ayında ihracat yüzde 14,7, ithalat yüzde 12,6 artış gösterdi. Türkiye genelinde ise ihracat ve ithalat sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 10,7 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,7 artarak 185 milyon 291 bin dolar, ithalat yüzde 12,6 artarak 2025 Aralık ayında 133 milyon 454 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7 arttı, ithalat yüzde 10,7 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
