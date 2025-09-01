Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Temmuz ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 7,3 artarak 173 milyon 711 bin dolar, ithalat yüzde 24,2 artarak 2025 Temmuz ayında 143 milyon 940 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,0 arttı, ithalat yüzde 5,4 arttı. - ESKİŞEHİR