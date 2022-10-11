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Eskişehir haberi! Eskişehir'de zeytin hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Eskişehir haberi! Eskişehir'de zeytin hasadı başladı

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de zeytin hasadı başlarken, üretici Erdem Öztürk 600 ağaçlık bahçesinde verimden memnun olduğunu, duble zeytinin pazarda 35 liradan alıcı bulduğunun altını çizdi.

Eskişehir'de zeytin hasadı başlarken, üretici Erdem Öztürk 600 ağaçlık bahçesinde verimden memnun olduğunu, duble zeytinin pazarda 35 liradan alıcı bulduğunun altını çizdi.

Genellikle ülkenin kıyı bölgelerinde yetişen zeytinleri Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi'nde yetiştiren Erdem Öztürk, bu yılki hasadına başladı. Dalından kopardığı yeşil zeytinlerin bir kısmının yağını çıkarmak için kullanan çiftçi, bir kısmını ise elekten geçirerek pazarda sofralık olarak satıyor. İl genelinde sayılı zeytin üreticilerinden biri olan Erdem Öztürk, hasat hakkında konuştu.

Bu sezon bahçesindeki verimden memnun olan Öztürk, genel anlamda zeytin üreticilerinin kayda değer bir hasat yapmadığına değindi. Zeytinlerinin bir kısmını sofralık, bir kısmını ise zeytinyağı yaparak sattığını belirten Öztürk, "Genel anlamda verim iyi ama çoğu kişide zeytin yok. Mahallede az sayıda üreticide zeytin var. 600 zeytin ağacım var ve her biri 6 yaşında. Pazarda çiğ olarak veya elekten geçirerek boyutlandırıp duble 1-2-3 sofralık olarak satarken, geriye kalanlardan zeytinyağı yapıyoruz. Fiyat henüz daha açıklamadı fakat şu an duble zeytini 35 TL'den başlayan fiyatlarla satıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erdem Öztürk Sarıcakaya Eskişehir Zeytin Ekonomi Haberler

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