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Eskişehir'de stratejik madenler için acele kamulaştırma

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Eskişehir'de toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması için tesis inşası amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eskişehir'de toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerinin (NTE) ekonomiye kazandırılmasına yönelik tesislerin inşası için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ve Beylikova ilçeleri sınırlarında yer alan ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan toryum, barit, florit ve NTE ruhsat sahasındaki stratejik öneme sahip yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik madencilik faaliyetleri, endüstriyel tesisler ve altyapıların proje ve yatırım süreçlerinin hayata geçirilebilmesi amacıyla inşa edilecek açık ocak proje alanları, dekapaj pasa döküm alanları, bağlantı yolları, tüvenan cevher ve düşük tenörlü cevher stok alanları, atık barajı, endüstriyel üretim tesisleri, diğer yardımcı tesisler, altyapı tesisleri ve idari bina yerleşim alanları için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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