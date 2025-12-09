Sarıcakaya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi artıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya ilçesi bulunan zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2017'de Mayıslar Mahallesi'nde kurulan tesisin 1000 metrekarelik alanda faaliyet gösterdiği ve günlük 40 ton soğuk sıkım kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yaklaşık 5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edildiği Sarıcakaya zeytinlerinin katma değere dönüştürülerek ilçenin üretim gücüne katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında Bakanlık destekleriyle yürütülen projelerin de değerlendirildiği bildirildi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 2025 yılında ilçede 70 dekarlık alana 2 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldığı, bunun üretimin sürdürülebilirliğini desteklediği ifade edildi.

Üretimin büyük bölümünün zeytinyağına işlendiği ve 0,1-0,2 asit oranı ile Sarıcakaya zeytinlerinin üst kalite yağ üretimine uygun olduğu vurgulandı.