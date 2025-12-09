Haberler

Sarıcakaya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi artıyor

Sarıcakaya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya ilçesindeki zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, zeytin üretimi ve zeytinyağı işleme süreçlerini inceledi. 2017'de kurulan tesis, günlük 40 ton soğuk sıkım kapasitesine sahip.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya ilçesi bulunan zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2017'de Mayıslar Mahallesi'nde kurulan tesisin 1000 metrekarelik alanda faaliyet gösterdiği ve günlük 40 ton soğuk sıkım kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yaklaşık 5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edildiği Sarıcakaya zeytinlerinin katma değere dönüştürülerek ilçenin üretim gücüne katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında Bakanlık destekleriyle yürütülen projelerin de değerlendirildiği bildirildi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 2025 yılında ilçede 70 dekarlık alana 2 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldığı, bunun üretimin sürdürülebilirliğini desteklediği ifade edildi.

Üretimin büyük bölümünün zeytinyağına işlendiği ve 0,1-0,2 asit oranı ile Sarıcakaya zeytinlerinin üst kalite yağ üretimine uygun olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title