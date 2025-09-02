Eskişehir'de Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Haberler

Eskişehir Ticaret Odası ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 74 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı. Fuar, çiftçiler ve sektör profesyonellerine en yeni tarım teknolojilerini tanıtacak.

Eskişehir'de bu yıl altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ziyarete açıldı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde, TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETO'nun desteğiyle düzenlenen fuara 74 firma katıldı.

Fuarda, traktörlerden biçerdöverlere, modern sulama sistemlerinden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından zirai ilaçlara kadar geniş ürün yelpazesiyle tarım sektörünün en yeni teknoloji ve çözümleri tanıtılıyor.

Fuar, çiftçiler, üreticiler ve sektör profesyonelleri için yenilikleri yerinde görme, işbirliği geliştirme ve ticari ilişkileri güçlendirme fırsatı sunuyor.

Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, çiftçileri ve sektör temsilcilerini bu alanda faaliyet gösteren firmalarla bir araya getiren fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eskişehir'in tarih boyunca tarımın, hayvancılığın ve birçok medeniyetin beşiği olduğunu belirten Keleş, "Şu anda sadece gelişmiş kültürüyle, 3 büyük üniversitesiyle, sanayisiyle değil aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal potansiyelini çok ciddi anlamda karşılayan güzel bir ilin mensubuyuz. Bu anlamda fuarın buradaki tarım sektöründe çok katkısı olacağını düşünüyorum." dedi.

Keleş, fuarda sulama teknikleri ve bilimsel çalışmaların tanıtılmasının çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Kurdele kesiminin ardından Keleş ve beraberindekiler stantları gezdi.

Açılışına Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Selma Güder'in katıldığı fuar, 6 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi
500
