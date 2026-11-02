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Eskişehir'de oto galerici, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 düşüş olduğunu söyledi

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Eskişehir'de oto galerici, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 düşüş olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de oto galerici, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 düşüş olduğunu söyledi
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Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, ikinci el araç piyasasında satışlar düşünce fiyatların yaklaşık yüzde 5 gerilediğini söyledi. Güngören, bu durumu 'panik piyasası' olarak nitelendirirken oto galerici esnafının durgunluktan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, ikinci al araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirterek, "Satış olmayınca fiyatlarda yüzde 5 civarı bir gerileme oldu. Biz buna 'panik piyasası' diyoruz" dedi.

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk oto galerici esnafını olumsuz yönde etkiledi. Satışların düşmesiyle birlikte marka ve modele göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı. 'Panik piyasası' olarak ifade edilen bu durumun fon krizi ve döviz değerlerinin değişkenliği gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.

"Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor"

Eskişehir'de oto galericilik yapan Sefa Güngören, şu an da hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarının durgun olduğunu söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güngören, "Bunun bir sürü sebebi var. Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor. 'Bir eviniz ya da bir arabanız var, hangisi daha kolay satar, tabii ki de araba. Marka ve modele göre değişmekle birlikte, fiyatlarda yüzde 5 civarı bir düşüş var. Biz buna 'panik piyasası' diyoruz. Oto galerici esnafı bizim normal aylık giderlerimiz olduğu için tabii ki de çok iyi etkilendiğimiz söylenemez. Durgun piyasada kimse etkilenemez, inşallah hepimiz daha iyisi olur. Yılbaşından sonra araç piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Zaten piyasa hareketlendiği zaman da rakamlar yukarıya doğru tırmanıyor. O yüzden vatandaşlarımız da fazla düşünmesin, kararlarını verip araçlarını alsınlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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