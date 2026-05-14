Eskişehir'de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2026 Nisan ayında, 2025 Nisan ayına göre yüzde 4,9 oranında artarak 2 bin 70 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2026 Nisan ayında konutların 718 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 352 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 70 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında artarak 476 adet, diğer satışlar ise yüzde 0,2 oranında artarak bin 594 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 476 konutun 124 adedi ilk satış, 352 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 126 bin 808 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı