Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 18,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Ağustos ayında, 2024 Ağustos ayına göre yüzde 18,6 oranında artarak 2 bin 519 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Ağustos ayında konutların 874 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 645 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 519 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 oranında artarak 417 adet, diğer satışlar ise yüzde 13,3 oranında artarak 2 bin 102 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 417 konutun 127 adedi ilk satış, 290 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. - ESKİŞEHİR