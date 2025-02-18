Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi

Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar verileceği açıklandı. Ülkedeki etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hayvan sayısını artırarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülkemiz kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak amaçlanıyor.

Başvurularda kadın yetiştiriciler, gazi ve birinci derecede şehit yakınları ve engelli yetiştiricilere ek puan verilirken, HAYGEM tarafından ülkedeki tüm hak sahiplerine ait en fazla 15 hayvan için 12 ay boyunca, hayvan başına bin 500 TL olacak şekilde bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacak.

Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5 en fazla 15 başa kadar veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ise en az 5 en fazla 30 başa kadar, etçi ırk damızlık gebe düve TİGEM tarafından temin edilecek. Projede hak kazanan kişiler Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Bu süreç hak sahiplerinin açıklanmasına müteakip olarak Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecek.

Hak sahiplerine hayvanları 1 yıllık TARSİM sigortaları yapılmış olarak verilirken, daha sonraki 1 yıllık sigorta gideri hak sahibi tarafından karşılanacağı açıklandı.

Tüm yurtta hayata geçirilen projeye ilimizdeki üreticiler de büyük bir ilgi göstermiş olup, ilk haftadan başvuru sayımız 350 kişiye ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

Fenerbahçe'ye resti çekti
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.