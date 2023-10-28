Eskişehir'de Kadın Çiftçi Kooperatifleri Ürünlerini Sergiledi

Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadın çiftçi kooperatifleri ürünlerini sergiledi. Köylerde hazırlanan el emeği ürünler, tatları ve kokularıyla vatandaşlarla buluştu.

Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadın çiftçi kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini sergiledi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği, Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tiryakizade Sosyal Girişim Ailesi Cemre Kooperatifi, Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kaymazyayla ve Kaymaz Mahalleleri Doğal Yaşam Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İnönü İlçesi Hünerli Ev Kadınları Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi kurulan stantlarda ürünlerini tanıttı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı açıklamada, kooperatiflerin ürünlerini Eskişehir halkıyla buluşturulmasını sağlamak amacıyla Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliği kapsamında anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Köylerde hazırlanan el emeği ürünleri, tatları, kokuları vatandaşlarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Kırsalda yaşayan çiftçilerimizin, kadınlarımızın el emeği ürünlerinin değer bulacağı böyle etkinlikleri daha da çeşitlendirmeyi istiyoruz. Ümit ediyorum bu stantlarımız ileride yıl boyunca burada halkımıza hizmet verecek şekilde evrilir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte kadın üreticilerimizin yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir."