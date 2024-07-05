Eskişehir'de Hububat Hasadı Başladı

Eskişehir'in Yayla Mahallesi'nde hububat hasadına başlayan çiftçiler dönümden 400 ila 500 kilogram arasında buğday, 400 kilogram ise arpa verimi alıyor.

Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi'nde hububat hasadı başladı. Oldukça sıcak hava da yapılan hububat hasadında çiftçiler dönümden 400 ila 500 kilogram arasında buğday verimi alıyor. Arpada ise ortalama verim 400 kilo olurken, çiftçiler saman miktarından da memnun. Dönümden 10 saman balyası almayı öngören çiftçiler durumdan memnun. Çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi kilogram başına arpa için 7,25 TL fiyat, 75 kuruş destek, ekmeklik buğdayda ise 9,25 TL fiyat, 1,75 TL destek verilmesinin yetersiz bulduklarını belirtti.

Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, tüm çiftçilere harman döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR