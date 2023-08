Eskişehir'de Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Eskişehir'de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı. Bazı fırıncılar, ürün girdi maliyetleri nedeniyle mevcut artırımın yetersiz olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise esnafın verilen devlet desteğine rağmen fırsatçılık yaptığını ifade etti.

Son günlerde Türkiye'deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı. Ürün girdi maliyetlerinin ekmek satıcılarının giderlerini karşılamadığını ifade eden bazı fırıncılar ekmeğin fiyatının 10 lira olması yönünde görüş belirttiler.

"Ekmek 10 lira olmalı bence"

Ekmeğe yapılan zammın yetersiz olduğunu belirten fırıncı Mesut Hancı, un girdi fiyatlarındaki artış sebebiyle ekmeğin fiyatının yüksek olması gerektiğini vurgulayarak, "Aslında bize göre bu zam yetersiz. Un girdi fiyatlarına üç defa zam geldi. Bu son zamlardan sonra 400 liralık un 550 lira oldu. Ekmeğin fiyatının daha yüksek olması lazım ki israf olmasın. İnsanlar ekmeği alıyorlar, ertesi gün çöpe atıyorlar. Tonlarca ekmek her gün çöpe gidiyor. Biz bu yönden şikayetçiyiz. Asgari ücret arttı. Benzin, mazot, elektrik, doğalgaz arttı. İşçilerin sigortaların arttı. Bu maliyetler şu anda bizi karşılamıyor. Ekmek 10 lira olmalı bence. Vatandaş da haklı. Vatandaşa bir şey demiyorum. Ama işletmeci olarak biz de haklıyız" şeklinde konuştu.

"Fırıncı tarafından bakıldığı zaman ekmek 10 lira olmalı"

Eskişehir'de esnaflık yapan Levent İmrak ise fırıncı esnafının zarar etmemesi için ekmeğin fiyatının 10 lira seviyesine kadar artırılması görüşünü paylaşarak şunları söyledi:

"Ekmeğe zam geldi, neye gelmedi ki ilk başta onu sorgulamak lazım. Fırıncılar da haklı. Her geçen gün bir şeylere zam geliyor. Zarar etmektense bunu yansıtmak zorundalar. Ben sonuna kadar arkalarındayım. Vatandaş olarak baktığımız zaman bu zamlar fazla. Ama esnaf olarak baktığımız zaman yapmaları gerekiyor gerçekten. Fırıncı tarafından bakıldığı zaman ekmek 10 lira olmalı. Çünkü olaya esnaf olarak bakıyorum ben de. Bir esnafın çarkının çevirmesi kolay değil. Masrafları her gün artıyor. Ama iş aynı, hatta azalıyor belki. Esnafın suçlanacak bir yanı yok. Dışarıdan konuşması kolay. Bir esnaf olduğunuz zaman bu vergi yüklerini çıkarmak kolay değil. Her geçen gün sırtımıza bir vergi yükü biniyor. Ben bunları esnaf olduğum için biliyorum. Dışarıdaki vatandaşın çoğu bunu bilmiyordur. Yorum yapmak kolay ama dışarıdan sade vatandaş olarak baktığınız zaman 7 lira pahalı. Çünkü asgari ücret seviyesine göre baktığınızda pahalı."

"Burada esnafın kabahati var"

Esnafa verilen desteğe rağmen bazı fırıncı esnafının fırsatçılık yaptığını belirten Nejdet Balık ismindeki vatandaş ise şöyle konuştu:

"Fakir fukaraya biraz para veriyorlar, ne kadar esnaf varsa bu parayı alamayacağız diye aklı çıkıyor. Var mı böyle bir şey? Yazık günah ya. İçimizdeki hainler milletin cebindeki parayı almak için can atıyorlar. Milletin ekmeğini yiyip de millete düşman yapılmaz. Burada esnafın kabahati var. Devlet bunlara para veriyor, destek oluyor. Daha ne yapsın hükümet? İnsan biraz takdir etsin. Ben rahatça alabiliyorum ama alamayan birçok insan var. Bu kadar düşmanlık yapılmaz. Milletin ne kabahati var? Yazık günah bu millete." - ESKİŞEHİR