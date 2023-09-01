Eskişehir'de Doruk Madencilik işçileri yer altına kapatma eylemi başlattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldız Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıklarını belirterek kendilerini yer altına kapatma eylemi başlattılar. İşçiler, tazminat, maaş ve yasal haklarının yerine getirilmesini talep ediyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldız Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıklarını belirterek kendilerini yer altına kapatma eylemi başlattılar.

İlçenin Koyunağı köyünde bulunan SSS Yıldız Holding'e bağlı Doruk Madencilik (eski adıyla Adularya Yunus Emre Termik Santrali) olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan işçiler haklarını alamadıkları için 5 gündür oturma eylemi gerçekleştiriyordu. Ankara'ya yürüyüş taleplerinin engellenmesi üzerine işçiler dünden itibaren kendilerini yer altına kapatma eylemi başlattılar.

Eylen yapan işçiler, "Kimilerinin ağabeyi, kimilerinin babası, kimilerinin de aileleri dahi haber alamıyor. Sustukça bu böyle devam edecek. Uzunca bir süredir sesimiz duyulmuyordu. En sonunda bu yola başvurduk. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Tazminat, maaş ve yasal haklarımız başta olmak üzere taleplerimiz yerine getirilmezse ve kalıcı çözüm bulunamazsa arkadaşlarımız açlık grevi başlatacaklar" dedi. - ESKİŞEHİR