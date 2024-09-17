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Eskipazar'da Yeni Kontrplak Fabrikasının Temeli Atıldı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen törenle kontrplak fabrikasının temeli atıldı. Törene katılan AK Parti milletvekili ve il başkanı, fabrikanın istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrplak fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Fabrikanın ilçe ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Keskinkılıç, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise yatırımların bir bölgenin ekonomik refahının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, fabrikanın Karabük'e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı.

Törene, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, fabrika yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Ekonomi

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