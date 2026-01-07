Haberler

Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor

Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan lahananın hasadı kar altında sürüyor. Bu yıl 1250 ton rekolte hedefleniyor ve lahana için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan lahananın hasadı kar altında sürüyor.

Eskipazar'da 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1250 ton rekolte hedefleniyor.

Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Sonbahar ve kış aylarında hasadı yapılan lahanalar, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

Dolması, turşusu ve salatalığı yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Eskipazar lahanasına halk arasında "kelem" denildiğini belirtti.

Babalar ve Köyceğiz köyleri ağırlıklı olmak üzere ilçede yaklaşık 500 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını aktaran Önder, "Rekolte hedefimiz 1250 ton. Coğrafi işaret başvurusunu Eskipazar Kaymakamlığıyla yaptık. Eskipazar lahanası, kendine özgü lezzetiyle öne çıkmakta ve bölge tarımına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Babalar köyü muhtarı Dursun Yaman da lahananın kar altında daha da lezzetleneceğini ifade etti.

Yaman, 16-20 kilogram arasında gelen lahanaların olduğunu anlatarak, "Lahanamızın yaprağı ince olur. Özelliği budur. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Köyümüzden lahanalar Karabük, Safranbolu, Çerkeş ve Gerede pazarlarına gidiyor. Allah bereket versin, para kazanıyoruz." diye konuştu.

Üretici Ali Besun ise lahanayı doğal yollarla ata tohumundan yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı