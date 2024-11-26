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Çin yönetimi Merkez Bankası eski başkanını idama mahkum etti

Çin yönetimi Merkez Bankası eski başkanını idama mahkum etti
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Eski Çin Merkez Bankası Başkanı Liu Liange ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Liange'nin 17 milyon dolar rüşvet aldığı tespit edildi.

Çin'in Merkez Bankası eski başkanı Liu Liange'ye rüşvet suçundan ertelenmiş idam cezası verdi. Mahkeme başkanı Liu Liange'ye rüşvet suçlamasıyla ertelemeli idam cezası vererek ülkenin 66 trilyon dolarlık finans sektörüne yönelik incelemelerin arttığına işaret etti.

Devlet yayın kuruluşu China Central Television'ın haberine göre Liu'nun cezası iki yıl ertelenecek ve tüm mal varlığına el konulacak. Mahkum Liu'nun, bu süre zarfında uyumlu olması halinde idamdan kurtulabileceği anlamına geliyor.

BİR YILDA ÜÇ İSME İDAM CEZASI

Liu, 2021'in sonlarında Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başlatılan finans sektöründeki yolsuzluğa yönelik geniş çaplı bir baskıya karışan en üst düzey bankacılardan biriydi. Liu'nun cezaya çarptırılması, Xi'nin yolsuzlukla mücadele kampanyasını sürdürdüğü bu yıl içinde en az iki üst düzey finans yetkilisinin daha cezaya çarptırılmasını izledi.

Rapora göre, geçen yıl Mart ayında soruşturmaya alınan Liu'nun 121 milyon yuan (17 milyon dolar) rüşvet aldığı ve 3.3 milyar yuan kredinin verilmesini yasadışı olarak kolaylaştırdığı tespit edildi.

Ertelemeli idam cezasına çarptırılan diğer finans yöneticileri arasında China Merchants Bank Co. eski başkanı Tian Huiyu, China Citic Bank Corp. eski başkanı Sun Deshun ve China Life Insurance Co. eski başkanı Wang Bin yer alıyor.

"İDAM EDİLEN DE VAR"

China Huarong Asset Management Co. eski başkanı Lai Xiaomin, rüşvet ve diğer suçlar nedeniyle Ocak 2021'de idam edildi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHabip Şimşek:

Darısı türkiyenin başına

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