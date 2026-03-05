TESK Başkanı Palandöken, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, eşel mobil sisteminin devreye alınmasına ilişkin, "Fiyatlarda, hem esnaf ve sanatkarın hem vatandaşımızın istikrarını bozacak unsurlar ortadan kalkmış olacak"." ifadesini kullandı.

Palandöken, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu bildiren Palandöken, "Fiyatlarda, hem esnaf ve sanatkarın hem vatandaşımızın istikrarını bozacak unsurlar ortadan kalkmış olacak. Piyasalarda pompaya yansıyan fiyatların sübvanse edilmesi çok önemliydi. Karar da zamanında alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf için en büyük girdi maliyetinin enerji olduğuna dikkati çekerek, "Netice itibarıyla bu uygulanacak sistem dahilinde en azından enflasyondaki yükselme evrimi de durmuş olacak. Petrol, doğal gaz ve elektrik enerjisindeki zamlar en çok maliyetleri artıran konulardan biriydi." ifadesini kullandı.