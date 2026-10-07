ESA, Avrupa uzay bakanlar toplantısını aralıkta Roma'da yapacak

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından yapılan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) Avrupa'nın uzay keşif faaliyetlerinin yol haritası ele alındı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongre kapsamında, IAF Global Networking Forum oturumları çerçevesinde "Avrupa'nın Uzay Keşif Vizyonu" başlıklı oturum düzenlendi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Müdürü Josef Aschbacher, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıl ekimde yapılması planlanan Bakanlar Toplantısı'nı bu yıl aralıkta Roma'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, "Avrupa'daki bakanlardan ve siyasetçilerden Roma'da kararlar hazırlamamız yönünde çok net bir çağrı aldım." dedi.

Yaz boyunca ekiplerle farklı senaryoların maliyetlerini, takvimlerini, risklerini, fırsatlarını değerlendirmek üzere çok yoğun çalıştıklarını aktaran Aschbacher, "Roma toplantısını hazırlamak için birkaç gün içinde ve kasımda çalışma toplantılarımız olacak. Burada Avrupa'nın kendi kapasitesi ve kendi otonom erişimi açısından neyi başarmak istediğini değerlendireceğiz. Özerklik Avrupa'nın kendisini izole etmesi ve dış dünyadan kopması anlamına gelmiyor. Tam tersine, dünyayla, diğer ortaklarla, diğer uzay ajanslarıyla ve elbette devletlerle güçlü ve iyi bir ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzay keşfi önümüzdeki aylarda ana odağımız olacak"

İtalya Uzay Ajansı (ASI) Özel Komiseri Mario Cospito da Avrupa'nın gelecekteki senaryolarını belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Uzay keşfi önümüzdeki aylarda ana odağımız olacak. Burada daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Fransa'daki meslektaşlarımızla birlikte neyi geliştirebileceğimize bakacağız." diye konuştu.

Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) François Jacques da diğer ülkelerle işbirliği yapmak istediklerinin altını çizerek, "Ne yaparsak yapalım bunu kendi başımıza gerçekleştirebilmeliyiz, istersek de ortaklarla işbirliği yapabilmeliyiz. Net bir yön ve hedef belirlersek ilerleyebilir, ortaklıklar kurabilir ve yeni aktörler bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Ekonomi Bakanlığı Birim Başkanı Tanja Permozer ise Avrupa'nın uluslararası işbirliğini korurken, aktif bir aktör olarak kalması gerektiğini söyledi.

"Net bir ticari çerçeveye ihtiyaç var"

İspanya Uzay Ajansı Direktörü Juan Carlos Cortes Pulido da şunları kaydetti:

"Gelecekte Ay ekonomisi söz konusu olduğunda şimdi en üst düzeyde karar almamız gerekiyor. Paris'te iki hafta önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un topladığı zirve bunun açık bir örneğiydi. Uzayı başbakanlar düzeyinde ele almamız gerekiyor ve ESA ile uluslararası kuruluşların bu kararları uygulaması gerekiyor. Bu nedenle yıl sonunda Roma'da yapılacak toplantı önemli. Orada ne yapacağımıza ilişkin temel kararları alacağız."

Almanya Uzay Ajansı Organizasyonlar ve Altyapılar Direktörü Rene Kleessen ise Alman uzmanların ve bilim insanlarının Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) bulunmasının ve bilimsel faaliyetlere devam etmelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "2030 ve sonraki yıllarda bilimsel faaliyetler açısından bir boşluk oluşmamasını sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı Uluslararası İlişkiler ve Dayanıklılıktan Sorumlu Direktör Yardımcısı Tania Celani de Avrupa'nın mürettebat taşıma aracının uygulanabilir bir ticari iş modeli ortaya koyması gerektiğini belirterek, "İlk aşamalarda başlangıç görevleri, müşteriler, güvenilirlik ve uçuş geçmişi oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle ESA üye devletleri, sanayi ve potansiyel müşteriler arasında net bir ticari çerçeveye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA