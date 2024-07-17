Üye Girişi
Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren iki çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren iki çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Sevuk ve 11 yaşındaki Yusuf Özer'in ailelerine Horasan'ın Kırkgözeler Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulundu, ailelerin acılarını paylaştı. Vali Mustafa Çiftçi'nin taziye ziyaretine; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Çiftçi Aras Nehri Erzurum Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title