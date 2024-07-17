Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren iki çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren iki çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Sevuk ve 11 yaşındaki Yusuf Özer'in ailelerine Horasan'ın Kırkgözeler Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulundu, ailelerin acılarını paylaştı. Vali Mustafa Çiftçi'nin taziye ziyaretine; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM