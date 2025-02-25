Erzurum Valiliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Hibe Destek Projeleri İçin İş Birliği

Erzurum Valiliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, iki kurum arasında yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerinde stratejik iş birliği ve koordinasyonu sağlamak; taraflar arasında bilgi, tecrübe ve kaynakların etkin paylaşımını desteklemek; projelerin hazırlanması, planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, tanıtılması ile yaygınlaştırılarak farkındalık çalışmaları süreçlerinde yüksek verimlilik ve başarı elde edilmesi planlanıyor.

İş birliği neticesinde, teknoloji ve inovasyon, turizm ve tanıtım, tarım ve kırsal kalkınma, eğitim, kültür ve sanat, sağlık, sosyal, istihdam ve girişimcilik, çevre ve enerji vb. başlıklarında ilimizin öncelikleri, kalkınması, sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli katkılar sağlanacak.

Protokol ile, hazırlanan ve desteklenmesi uygun görülen projelerin; geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve bu projelerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor. İş birliği, aynı zamanda, akademik ve pratik bilgi birikiminin entegrasyonunu sağlayarak, projelerin her aşamasında her iki tarafın da kaynaklarını ve uzmanlıklarını en iyi şekilde kullanarak yüksek kalitede sonuçlar elde edilmesini hedefleniyor. - ERZURUM