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Erzurum'un Yatırım Potansiyeli Güney Afrikalı Büyükelçi ile Görüşüldü

Erzurum'un Yatırım Potansiyeli Güney Afrikalı Büyükelçi ile Görüşüldü
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ETSO Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ile bir araya gelerek Erzurum'un yatırım potansiyeli ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede karşılıklı yatırım görüşmelerinin başlatılmasına karar verildi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erzurum'un yatırım potansiyeli ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Büyükelçi Duba, Erzurum'a ilk kez geldiğini belirterek, iş birliği ve karşılıklı diyalog için ziyaretlerde bulunmayı önerdi.

Özakalın, Erzurum'un jeopolitik avantajlarını ve sanayileşme çalışmalarını vurguladı. Erzurum'un sağlık, eğitim ve turizmdeki başarılarına da değindi.

Görüşme sonrası, karşılıklı yatırım görüşmelerinin başlatılmasına karar verildi ve Duba, Özakalın'ı Güney Afrika'ya davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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