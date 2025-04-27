Erzurum'un Yatırım Potansiyeli Güney Afrikalı Büyükelçi ile Görüşüldü

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erzurum'un yatırım potansiyeli ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Büyükelçi Duba, Erzurum'a ilk kez geldiğini belirterek, iş birliği ve karşılıklı diyalog için ziyaretlerde bulunmayı önerdi.

Özakalın, Erzurum'un jeopolitik avantajlarını ve sanayileşme çalışmalarını vurguladı. Erzurum'un sağlık, eğitim ve turizmdeki başarılarına da değindi.

Görüşme sonrası, karşılıklı yatırım görüşmelerinin başlatılmasına karar verildi ve Duba, Özakalın'ı Güney Afrika'ya davet etti. - ERZURUM