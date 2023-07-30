Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun faaliyetleri ve bütçe izleme raporu görüşüldü.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Haziran Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Vekili Kılıç konuşmasında, ETSO'nun, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi'nin 104. Yıldönümü münasebetiyle 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' etkinliği başta olmak üzere, Oda Yönetimi olarak yaptıkları faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi sundu. - ERZURUM