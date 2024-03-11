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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart ayı personel toplantısı Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, üye memnuniyetinin sağlanması için yapılan çalışmalar ve ETSO Stratejik Planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı personel toplantısı Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Personelden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Şakiroğlu'nun da katıldığı toplantıya, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu ile ETSO'nun ve Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin (ABİGEM) çalışanları iştirak etti.

Toplantıda, Oda hizmetlerinde üye memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması için yapılan çalışmalar ve ETSO Stratejik Planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ile Kalite ve Akreditasyon süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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