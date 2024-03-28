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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Şubat Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulunun Mart ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Özakalın konuşmasının başında, ETSO'nun sosyal sorumluluk anlayışıyla ramazan ayında il genelinde 3 bin ihtiyaçlı aileye ramazan yardımı ulaştırdığını ifade ederek, "Bu yılki Ramazan yardımlarımıza katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize (TOBB) ve hayırsever Erzurumlu iş insanlarımıza desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Ayrıca yardımların ihtiyaçlı ailelerimize ulaştırılmasını sağlayan Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitelerimizin üyeleri ile Oda personelimize özenli ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederim" dedi.

Başkan Özakalın konuşmasında daha sonra ay boyunca yürütülen diğer faaliyetlerle ilgili Meclis'e bilgi sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ETSO'yu ziyaretinde gerçekleştirilen toplantının değerlendirmesini yapan Özakalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iştirakiyle TOBB'da gerçekleştirilen, 'TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası', Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yine TOBB'da düzenlenen, 'Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı', ETSO'nun, '2025 Turizm Başkenti Erzurum' etkinliklerine sunacağı katkılar, İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurullarının yürüttüğü çalışmalar ve 3. Erzurum Çalıştayı Paydaş Toplantıları gibi konularda Meclis üyelerini bilgilendirdi.

ETSO Meclisi'nin Mart ayı toplantısı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmında yaptığı konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gökhan Yılmaz Erzurum Politika Ekonomi Güncel Haberler

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