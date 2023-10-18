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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 315 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 315 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 315 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg315,00315,00315,00HTS
Kuru fasulyeKg38,0065,0061,78HTS
Ayçiçek yağıKg36,0036,0036,00HTS
İnek sütüKg15,0015,0015,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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