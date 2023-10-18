Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti 315 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 315 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 315 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|315,00
|315,00
|315,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|38,00
|65,00
|61,78
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|15,00
|15,00
|15,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi