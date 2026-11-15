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Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger, Pasinler ve Aziziye'de üreticilerle buluştu

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Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger, Pasinler ve Aziziye'de üreticilerle buluştu
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Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger, Pasinler ve Aziziye'de lahana ve patates tarlaları, sebze hali ile bir hayvancılık işletmesini inceledi. Kenger, üreticilerle tarımsal üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Pasinler ve Aziziye ilçelerinde lahana ve patates üretim alanları, sebze hali ile hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, saha çalışmaları kapsamında Pasinler ve Aziziye ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak lahana üretimi yapılan tarlaları ve sebze halini gezen Kenger, üretim faaliyetleri ile ürünlerin pazarlanma süreçleri hakkında yetkililerden ve esnaftan bilgi aldı.

Programı kapsamında patates üretim alanlarına da geçen İl Müdürü Kenger, devam eden hasat sürecini yerinde inceledi. Sahada üreticilerle bir araya gelen Kenger, tarımsal üretim faaliyetleri, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında çiftçilerle karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık faaliyetlerini de yakından takip eden Kenger, Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesini ziyaret etti. İşletmede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Kenger, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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